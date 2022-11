Wta Finals 2022 | Swiatek supera Kasatkina Brillante Garcia su Gauff

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La numero 1 al mondo Igaparte con una vittoria alle Wtadi Fort Worth. La polacca si è imposta agevolmente per 6-2 6-3 sulla russa Dariain poco più di un’ora e venti minuti di gioco. Un dominio netto, grazie a due break nel primo set e uno nel secondo.strappa il servizio al secondo game, poi cancella due palle del contro-break e non sfrutta due occasioni del 4-0. Alla numero 8 al mondo vengono lasciate le briciole,si porta agevolmente sul 5-2 e le basta il primo set point per chiudere la prima frazione. Nel secondo il copione non cambia. La numero 1 si porta sul 3-0, concede una sola palla break ma si salva e chiude agevolmente sul 6-3. Sorride anche Caroline. La testa di serie n.6 ha avuto bisogno di un’ora e diciotto minuti per ...