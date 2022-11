“Vienimi ‘nzuonno” | appuntamento al 4 novembre dopo una partenza sold out

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Boom di presenze per i primi appuntamenti di “” presso Janua-Museo delle Streghe di Benevento. Magiche tradizioni hanno visto bambini ed adulti protagonisti negli spazi dedicati presso palazzo Paolo V. Laboratori mostruosi e visite antropologiche sono stati premiati, facendo registrare al museo “Janua” uno strepitosoout: 450 presenze in soli 3 giorni. Entusiasmo, conoscenza e divertimento gli ingredienti giusti per una pozione perfetta. Dai morti a S. Lucia, il ciclo di appuntamenti “” è partito decisamente con un bilancio positivo. Intanto è tutto pronto per il prossimo evento, il 4, per un nuovo laboratorio interamente dedicato ai piccini: “Messaggio da uno zucchino che voleva diventare ...