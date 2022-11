Un Falcon Heavy nella nebbia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il razzo operativo più potente del mondo, ildi SpaceX, ha sorvolato i cieli della Florida per la prima volta in oltre tre anni il 1° novembre per la missione USSF-44, un volo con contratto della US Space Force con un carico utile classificato e almeno un satellite condiviso.

Elon Musk gioisce per il lancio, pienamente riuscito, di un missile di SpaceX, il più potente missile oggi operativo al mondo, impegnato in una missione militare segreta. Un razzo di SpaceX decolla dopo tre anni, lanciando in orbita la missione USSF-44 dal Kennedy Space Center in Florida. 1 novembre 2022 Un razzo Falcon Heavy di SpaceX decolla dopo tre anni, lanciando in orbita la missione USSF-44 dal Kennedy Space Center in Florida.