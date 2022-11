Tennis | Corentin Moutet espulso dalla Federazione francese a causa dei comportamenti scorretti in campo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Notizia incredibile dal mondo del. Dopo il caso dello scorso settembre al Challenger di Orleans (Francia), dove il 23enne transalpinoè arrivato quasi a scontrarsi pesantemente con il bulgaro Adrian Andreev al termine della partita persa per 2-6 7-6 7-6, ladiha perso definitivamente la pazienza (non è nuovo afuori dal normale) e ha dunque deciso di espellere il proprio portacolori. ATP Parigi-Bercy 2022: debutti ok per Djokovic, Ruud e Rublev In seguito a questa scelta il nativo di Neuilly-sur-Seine non potrà più allenarsi nelle strutture dellae non avrà più un sostegno finanziario per la sua carriera. D’ora in poi l’attuale numero 64 al mondo ...