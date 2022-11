(Di mercoledì 2 novembre 2022) Lodi Luca Gotti è inma può consolarsi con il fatto che le avversarie stanno facendo moltoUn solo punto nelle ultime 5 giornate, quello ottenuto in casa con la Cremonese in uno scontro diretto che avrebbe potuto dare una bella sterzata alloinguaiando una concorrenza. Analizzabdo proprio quest’ultimo periodo, solo il Verona ha fattodei liguri, non raccogliendo neanche una piccola soddisfazione in un percorso così negativo che ha portato all’esonero dell’allenatore. Anche la panchina di Gotti non è saldissima, ma a suo favore giocano una serie di fattori.Il più importante è che comunque loè sopra 3 punti la zona retrocessione, un margine che può sembrare minimo ma che invece rappresenta una soglia psicologica importante. Vero è che il ...

Blogo Sport

...città sancita da un decreto del Presidente della Repubblica come area ad elevato rischio di... Civitavecchia, Venezia, Lasolo per citarne alcune, si è ritenuto di inviare una nota ...Oltre laUn gol a laun mese e mezzo fa, nella sua migliore prestazione stagionale, poi un rendimento in calo sia a livello di minutaggio sia di resa in campo, culminato con l'... Spezia, è crisi ma le altre fanno peggio Lo Spezia di Luca Gotti è in crisi ma può consolarsi con il fatto che le avversarie stanno facendo molto peggio Un solo punto nelle ultime 5 giornate, quello ottenuto in casa con la Cremonese in uno s ...Il centrocampista marocchino, fra i migliori blucerchiati nel girone di ritorno del campionato passato, ha accusato un calo improvviso a livello di rendimento. E, a San Siro contro l’Inter, il tecnico ...