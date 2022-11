Real Madrid | Courtois è una saracinesca | la statistica record

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nella vittoria delper 5-1 contro il Celtic Glasgow in Champions League il portiere dei Blancos Thibautsi è reso protagonista dell’ennesima prestazione stellare.L’estremo difensore belga ha infatti neutralizzato il rigore battuto da Josip Juranovic, parando così il quinto rigore sugli ultimi dieci fronteggiati. Una vera e propria, quando si tratta di tiri dagli 11 metri: non a caso è il portiere Campione d’Europa in carica. Fondamentali, nella scorsa Champions vinta dal, le prestazioni di, che con ogni probabilità lascerà i “guantoni” anche nei successi di questa stagione.

