Pieve del Grappa Treviso | la madre della giovane uccisa da 23enne ubriaco e drogato alla guida | Lo perdono

Il tragico incidente si è consumato intorno alle 4:30 sulla provinciale che attraversa Paderno, una frazione diGrappa, nel Trevigiano . L'impatto è stato descritto come una sorta di boato ...Quando sono arrivati i medici118 non hanno potuto che costatarne la morte. Ferito e in stato di shock, il giovane conducente dell'Audi è stato portato in ospedale per le prime cure e gli ...La vittima è Miriam Ciobanu, una giovane 22enne deceduta durante un incidente a Pieve del Grappa. Dopo un litigio con il fidanzato, la giovane avrebbe deciso di tornare a casa da sola a piedi, quando ...«Stop alla legge Fornero, la flat tax per le partite Iva passerà da 65mila a 100mila euro, la pace fiscale verrà fatta e poi c'è il ...