Napoli | la prima sconfitta è indolore | aspetti positivi e negativi del ko di Liverpool

Gli azzurri perdono ma mantengono la vetta del Gruppo A: da gestire ora il contraccolpo di un evento che mancava da ......avanzate delle malattie infiammatorie croniche intestinali - Università degli Studi di... Il cortisone però va utilizzato solo nelle fasi acute, e solo, in genere, in unafase di malattia, ...Zero punti, sei sconfitte in sei partite, due soli gol fatti e 22 subiti nel Gruppo A, quello di Napoli, Liverpool e Ajax.La prima sconfitta stagionale per il Napoli è arrivata dopo 18 gare giocate, ed a dirla tutta non perdeva dal 30 aprile 2022. Un 2-0 incassato all’Anfield in un clima ...