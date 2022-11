Meteo | sta per tornare il maltempo | cambia tutto

L' estatevolgendo al termine, finalmente, a novembre . Dopo il passaggio dell'anticiclone africano, che ... Le previsioniper i prossimi giorni: torna il freddo in tutta Italia. Le condizioni ......da quanto accaduto negli scorsi giorni le condizioniall'interno della nostra Penisola appaiono nella giornata odierna solo in prevalenza stabili, con un peggioramento che pertanto...La neve sta per tornare sulle nostre montagne Torna la neve sulle nostre montagne. Il maltempo sta per far la sua ricomparsa sull'Italia e oltre ad essere attesa la pioggia, stavolta arriverà pure la ...Meteo per Mercoledì 2 Novembre 2022, Siracusa. Giornata prevalentemente serena, temperatura minima 12°C, massima 28°C ...