Lipsia | poker allo Shakhtar e ottavi Il Real si diverte con il Celtic

... Valverde pesca Vinicius che firma ile lascia il campo per fare spazio a Benzema. Il 5 - 0 ... SHAKHTARTre gol contro il Real una settimana fa, altri quattro allo Shakhtar nell'ultimo ...Altrettanto netto ilcon cui, in un colpo solo, ilsi qualifica come secondo e si vendica completamente dell'1 - 4 subito all'andata. Bastava la semplice vittoria - anzi, il pareggio - ...Dopo il ko dello scorso turno in Germania, Ancelotti rinuncia al turnover e si affida ai suoi titolarissimi per tenersi stretta la vetta del gruppo F. In avanti non è al top Benzema, sostituito da Rod ...Obiettivo centrato anche per l’RB Lipsia. I tedeschi non dovevano perdere per centrare la qualificazione agl ottavi, ma la squadra di Rose fa di pù e rifila un poker allo Shakhtar. Tedeschi che ...