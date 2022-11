L' estate infinita ha le ore contate Arrivano pioggia | freddo e neve

(Di mercoledì 2 novembre 2022) AGI - L'anticiclone africano che ha allungato l'ha le ore: tra venerdì e sabato piomberà sull'Italia il primo ciclone autunnale, alimentato da aria fredda polare e sospinto da venti di libeccio e scirocco. Piogge (anche sotto forma di nubifragio) ela faranno da protagoniste, con temperature su valori tipici del periodo: fino a 10 gradi in meno le massime, anche di più le minime. È lo scenario disegnato dagli esperti del sito ilmeteo.it, secondo cui il vortice in discesa dal Nord Europa piloterà sul nostro Paese un'intensa perturbazione. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito, lo dice senza mezzi termini: "l'ormai è agli sgoccioli, l'autunno si prepara ad irrompere con prepotenza sull'Italia. I primi segni che qualcosa sta cambiando si vedranno al Nord dove, oltre ...

Da venerdì 4 novembre cambia tutto, con la neve sulle Alpi fino a 1500 metri e il maltempo in arrivo anche al meridione. La lunga2022 finirà ovunque entro questa settimana. Il cedimento dell'anticiclone Africano permetterà l'ingresso di impulsi atlantici con piogge già nelle prossime ore al Nord - ovest e sulla Toscana ...Lorenzo Tedici , meteorologo del sito iLMeteo.it, lo dice chiaramente: quest'ormai è agli sgoccioli, l' autunno si prepara ad irrompere con prepotenza sull'Italia. I primi segni che ... Estate infinita, si apre il dibattito sulla destagionalizzazione (ma non sull'emergenza climatica) Il peggio è atteso nel weekend quando condizioni di maltempo, anche estremo, interesseranno dapprima il Centro-Nord e poi il Sud. Il transito del ciclone su tutte le regioni attiverà venti fortissimi ...Da venerdì 4 novembre cambia tutto, con la neve sulle Alpi fino a 1500 metri e il maltempo in arrivo anche al meridione. La lunga estate 2022 ...