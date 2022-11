Calciomercato.com

... lui che se avesse un minimo di dignità ieri sera avrebbe messo le suenelle mani del ... Il sogno sarebbe, vista la sua deludente stagione a Liverpool, ma bisognerebbe aspettare la fine ...... tanto meno per ledate in quel di luglio 2014. La prima scelta la reputo da ... di vincere in Italia e basta: da lì poi bisogna andare su un top allenatore(comeper fare un nome); che ... Klopp e le dimissioni dal Liverpool: parla l'agente Simone Inzaghi ha preso le sue difese anche ieri sera dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco ...Dopo la botta che abbiamo subito nella prima partita con il Napoli non si poteva fare di meglio“. Klopp non ha dimenticato la sonora sconfitta contro il Napoli, Il tecnico: “Ad Anfield sarà diverso, s ...