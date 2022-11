Incentivi auto - Al via il nuovo schema delle agevolazioni

In un mercato automobilistico in ripresa a ottobre, spicca il nuovo crollo delle vendite dei modelli 100% elettrici che cedono quasi la metà dei volumi, scendendo - nonostante gli- al 3,1% del mercato ( - 3,8 punti su settembre), valore che porta la media sui dieci mesi al 3,6%. L'analisi delle immatricolazioni condotta dall'Unrae sulle alimentazioni, mostra per ...C'è ancora troppo scetticismo nel nostro Paese verso lea batteria. Oltretutto, è doveroso sottolinearlo, la politica dinon è ancora ben salda e molti clienti intenzionati all'...Potrebbe essere inevitabile, a medio termine, un aumento dei prezzi per auto importate dalla Cina, stando a quanto raccolto in giornata. Carlos Tavares afferma che le case automobilistiche cinesi paga ...L’analisi Unrae mostra una ripresa per modelli a benzina e gasolio Roma, 2 nov. - (Adnkronos) - In un mercato automobilistico in ripresa a ottobre, spicca il nuovo crollo delle vendite ...