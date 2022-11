Il report di lunedì 31 ottobre

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Allenamento pomeridiano per la Cremo. All’indomani del pareggio ottenuto allo Zini con l’Udinese, i grigiorossi hanno lavorato suddivisi in due gruppi: attività di recupero per gli undici scesi in campo nella formazione titolare e allenamento congiunto con la Primavera con partita a ranghi misti (al Soldi) per il resto del gruppo. Domani giornata di riposo, gli allenamenti riprenderanno mercoledì mattina. Fonte articolo e foto: www.uscremonese.it/ seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.