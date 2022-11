Il Napoli fa paura | alla prima sconfitta tornano i gufi

Recupero lunghissimo (sette minuti) in cui Ostigard è prodigioso ancora su Salah, ilfinisce in attacco mettendoal grande Liverpool ma proprio in extremis Darwin Nunez firma il 2 - 0 da ...Impossibile che questotema veramente di vedersi strappare il primo posto del girone in uno stadio che sarà anche mitico ma che di questi tempi non fa poi tanta. Spalletti comunque ...Il Napoli torna a far paura ma alla prima sconfitta ricompaiono i gufi. Sabato saranno tutti con la sciarpa dell’Atalanta.(di Alberto Alberto Sigona) – Il Napoli rafforza il primato in classifica, e le rivali già si defilano…Eh sì, sembra davvero che sia giunta l’ora per puntare seriamente la vetta proibita NAPOLI, E’ L’ ...