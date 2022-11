Il Collegio 2022 | sei collegiali a rischio espulsione? Il Preside si prepara all’unificazione delle classi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 2 novembre 2022) È il giro di boa anche all’interno de Il: il celebre reality show di Rai Due, andato in onda questa sera 1° novembrecon la quarta puntata di otto previste. L’avventura dei giovani protagonisti è ripartita dalla decisione che ilha dovuto prendere nei confronti di Gabriel Rennis. Il giovane che si era comportato male nei confronti della professoressa Petolicchio è stato punito in maniera inusuale: Rennis è stato confinato in una tenda canadese con l’unico compito di studiare un testo che avrebbe poi dovuto spiegare e riassumere al cospetto delin persona. La prova viene brillantemente superata e la settimana di studi può finalmente iniziare. Le lezioni di questa settimana hanno punto alla celebrazione dei decimo anniversario dalla fondazione della Costituzione ...