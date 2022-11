Genova | infastidito da una lite in strada | 63enne scocca una freccia e uccide un uomo di 41 anni

(Di mercoledì 2 novembre 2022) È morto l’di 41che la scorsa notte è stato colpito con unascagliata da una balestra nel centro di. Are il dardo un artigiano italiano di 63che eradai rumori causati da unaintra la vittima, cittadino peruviano e un altrodi origini sudamericane. Tra i due e ‘l’arciere’ era prima scoppiato un battibecco con scambio di minacce, poi il gesto del. La vittima si chiamava Romero Miranda Alfredo Javier. Nella notte era stato sottoposto a un trapianto di fegato nel tentativo di salvargli la vita, ma è morto durante l’operazione. L’arrestato, che ora dovrà rispondere di omicidio, si chiama Evaristo Scalco. L’, ...

...dopo essere stato colpito al torace da una freccia scagliata da una balestra nel centro di. ... A scagliare la freccia un artigiano italiano di 63, Evarito Scalco, che era statodai ...... che ha imbracciato l'arco dal balcone di casa: è in carcere a Marassi Un peruviano di 41 anni, Javier Romero Miranda, è morto questa mattina all'ospedale San Martino didopo essere stato ...Il 41enne ricoverato al San Martino. L'episodio è avvenuto nella notte nel centro storico nel quartiere della Maddalena. Lite tra due uomini entrambi peruviani in strada e una terzo, dalla finestra, i ...La vittima si chiamava Romero Miranda Alfredo Javier. L'arrestato, che ora dovrà rispondere di omicidio è Evaristo Scalco. L'uomo, dopo aver scagliato la freccia è sceso in strada ed ha cercato di est ...