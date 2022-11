Decreto contro i rave party | Piantedosi | “La norma non sarà valida per altre situazioni | ma si decide in Parlamento non sui social”

... la definizione della fattispecie del- legge mi sembra molto rigorosa. La norma parla di ... Non crede che possa essere usataflash mob pacifici come quelli organizzati da Greta Thunberg ...La cornice europea aiuterà a disegnare la Nota di aggiornamento del Def, fissata venerdì in Cdm, ed abbozzare il primo- aiutiil caro bollette. L'ultimo orientamento in seno al ...