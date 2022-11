Dalla nuova metropolitana 4 ai progetti di ' allungare' la linea 1 e 5 | Milano sempre più in rete

AGI - Agenzia Italia

A soli tre giornivisita di Scholz a Pechino, Steinmeier è volato a Tokyo per incontrare il ... laVia della Seta, lanciata da Xi nel 2013. I riflettori, però, rimangono puntati tutti sull'...Il trasferimento di azionivecchia allaTwitter di Musk ha attirato l'attenzione dei politici statunitensi, tra cui Chris Murphy, un senatore del Connecticut, che ha espresso disagio per ... Da Dorsey agli arabi, prende forma la nuova Twitter di Elon Musk Indipendenza del giudice tributario sul tavolo della Consulta. La Corte di giustizia tributaria del Veneto ha rimesso alla Corte l’impianto della ...A Foligno il 19 novembre un evento benefico, nato dalle sinergie di «Women in Food», per raccogliere fondi per l’associazione che aiuta le donne in difficoltà ...