Champions League | Milan-Salisburgo | le formazioni ufficiali | out Sesko | Giroud contro Adamu

... Nagelsmann è sicuro che l'Inter potrà avere delle chance per arrivare in fondo alla competizione: 'Dopo questo girone l'Inter può giocarsi la'.Marco Guidi de 'La Gazzetta dello Sport' a TV PLAY (screenshot)'Sono dispiaciuto per essere uscito dalla, ora vogliamo andare in Europae per questo la partita col PSG è ...Le formazioni ufficiali di Milan e Salisburgo per la sesta giornata della fase a gironi di Champons League. Fischio d'inizio alle ore 21:00 ...Queste le formazioni ufficiali di Milan-Salisburgo, march valido per l'ultimo turno dei gironi di Champions League: MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; ...