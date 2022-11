Ballando con le Stelle 17 | arriva un importante aggiornamento sulle condizioni di salute di Gabriel Garko | ecco se ci sarà sabato

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il brutto infortunio subito al braccio da, comprometterà la sua permanenza acon le17? Risale agli scorsi giorni la notizia data da Milly Carlucci circa lefisiche dell’attore, che non ha rinunciato comunquea esibirsi durante l’appuntamento serale con il talent show firmato Rai. Ed è stata proprio la conduttrice, insieme al diretto interessato, pochi istanti fa ad aggiornare gli spettatori circa i risvolti che riguardano proprio la permanenza diin trasmissione: Queste sono veramente le ultime notizie: praticamente il tendine si è rotto, quindi mercoledì prossimo mi opero. Quindisarò in puntata. Stiamo cercando di fare qualcosa che sia adatta. Eprossimo dovrei ...

Secondo una nota del programma 'le stelle' nel 2016, Luca Sguazzini ha avuto tre episodi di ischemia cerebrale. Tuttavia, al ...Paolo Belli ele stelle: 'Farei il concorrente solo se fossi single' - guarda 'MEGLIO SOLE' - Infine, guardando al futuro, confida a OGGI: 'Essere single è l'unico modo per essere felici.L’esito e scontato: arrivederci e grazie. Ad accoglierlo a braccia aperte è stata Milly Carlucci. Da abile stratega, lo volle nel suo Ballando con le stelle, in onda il sabato sera, nella stessa ...Orbetello: “dulcis in fundo” è l’espressione pseudo-latina perfetta per ricordare l’ultima serata del programma della manifestazione Gustatus 2022 di Orbetello e il “dolce che giunge alla fine” è stat ...