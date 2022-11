Amazon Prime Music | 100 milioni di brani e l’illusione di un servizio migliore

(Di mercoledì 2 novembre 2022)ha cambiato, ildia in streaming incluso nell’abbonamento. L’aumento del numero didisponibili, da 2a 100, viene passato come un grosso passo in avanti verso il consumatore ma in realtà è il prologo di unche diventa quasi inutile. ...

A differenza diriservato soltanto agli iscritti al servizio, il Black Friday coinvolge tutti. Ognuno può collegarsi al noto e - commerce di, considerato un colosso in tal ...Nell'ultimo anno, Ferreira è apparso anche in articoli pubblicitari per aziende come McDonald's e, di solito facendo riferimento a un evento calcistico. In qualità di ambasciatore, ...Amazon sta alzando il tiro. Il gigante dell’e-commerce sta intensificando il suo business musicale ampliando in modo massiccio il catalogo di canzoni del suo servizio Amazon Music. “Da questo martedì ...Terminato ufficialmente ieri, Lucca Comics & Games 2022 ha ospitato anche un irresistibile panel Prime Video con Lillo Petrolo e Frank Matano.