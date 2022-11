Takeoff | il rapper star dei Migos ucciso a 28 anni | sparatoria al bowling | le immagini choc

Di colpo sono stati sparati alcuni colpi di pistola e ilè stato raggiunto da almeno una pallottola alla testa, ed è morto sul colpo. Altre due persone sarebbero rimaste coinvolte, (ma ..., uno dei treche formano il gruppo Migos , è stato ucciso questa notte a Houston durante una sparatoria verificatasi su una pista da bowling. Con lui c'era anche il collega Quavo, che ...Migos rapper Takeoff is no more! The 28-year-old was shot dead on Tuesday in a bowling alley in Houston, Texas.01 nov 2022 - Secondo quanto riportato, il rapper è rimasto vittima in una sparatoria durante una partita a dadi ...