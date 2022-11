Senza ostilità e subalternità Meloni debutta a Bruxelles con un messaggio politico e un obiettivo | il caro bollette

L'HuffPost

... che non vengono visti con sospetto o apertacome è il caso di tanti altri Paesi europei (... In base all'attuale normativa, i cittadini russi possono soggiornare in Serbiavisto per 90 ..."Avremmo preferito " proseguono " che, anziché disertare deliberatamente la manifestazione,...pubblica cittadina e non soltanto delle proprie convinzioni personali/ partitiche o didi ... Senza ostilità e subalternità. Meloni debutta a Bruxelles con un messaggio politico e un obiettivo: il caro b…