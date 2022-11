Scalvini in gruppo | Gasperini recupera il difensore per la sfida al Napoli

(Di martedì 1 novembre 2022) Nulla di grave per Giorgio, uscito anzitempo nellacontro l’Empoli, che dunque sarà presente per il big match contro ilNulla di grave per Giorgio, uscito anzitempo nellacontro l’Empoli, che dunque sarà presente per il big match contro il. La stessa Atalanta ha comunicato sul proprio sito che il classe 2003 si è allenato regolarmente con ilsquadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Due giocatori hanno lavorato a parte: de Roon e Zappacosta. Regolarmente in gruppo Giorgio Scalvini, che ha superato la contusione al ginocchio che lo ha costretto al cambio nell'ultimo turno di ...