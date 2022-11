Romano | 4 progetti del Comune per contrastare il disagio giovanile

(Di martedì 1 novembre 2022)di Lombardia.il fenomeno del, permettendo ai ragazzi di sentirsi protagonisti della storia della loro città: questo l’obiettivo del progetto romanese “Una storia da non ripetere”, rivolto a giovani tra i 15 e i 19 anni. Frutto della sinergia di diverse realtà – l’Amministrazione Comunale di, il liceo don Milani, gli oratori San Filippo Neri e San Pietro ai Cappuccini e l’azienda consortile Solidalia – e di un congruo contributo economico erogato da Regione Lombardia, il progetto consterà di quattro interventi, al via nei prossimi mesi, grazie ai quali i ragazzi potranno condurre percorsi di cittadinanza attiva, partecipare a iniziative laboratoriali artistico-creative e godere di supporto educativo-psicologico. “– spiega Chiara ...

Money.it

...e con la stampa nella prestigiosa location della chiesa sconsacrata dell'Auditorium San. ... motivo per cui ci stiamo impegnando per faree stabilire futuri incentivi per sviluppare e ...... del Foroe del Palatino) a partire dalle ore 9.30 e fino a un'ora prima della chiusura. ... Sarà possibile visitare le collezioni permanenti, le mostre in corso e iespositivi ... Book Calling 53: “Il tuo progetto” con Walter Romano