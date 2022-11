Risponde ad un messaggio e gli svuotano il conto | truffato un impiegato di banca

(Di martedì 1 novembre 2022) Undiè rimasto vittima di un sms truffa che gli ha svuotato ilcorrente. L’uomo ha ricevuto unche annunciava un accesso anomalo alcorrente. L’ha quindi aperto ile ha cliccato sul link indicato. In men che non si dica, i pirati informatici gli hanno svuotato ilsottraendo circa 60mila euro tramite numerose transazioni. La vittima di questa tremenda truffa è un dipendente diIntesa che lavora in una filiale mestrina. Vittima di un sms truffa dalla: gliilI volontari e il presidente dell’associazione di consumatori Adico, hanno commentato l’accaduto. “Ciò dimostra che la truffa è ...

ilmessaggero.it

...al Senato di Forza Italia Licia Ronzulliin un'intervista a La Stampa a una domanda sul reintegro dei medici non vaccinati. Il governo strizza l'occhio ai No vax "No, ma è ilche ......al Senato di Forza Italia Licia Ronzulliin un'intervista a La Stampa a una domanda sul reintegro dei medici non vaccinati. Il governo strizza l'occhio ai No vax "No, ma è ilche ... Risponde a un messaggio e si ritrova il conto svuotato di 60mila euro: truffa a un impiegato di banca La capogruppo al Senato sulla sua esclusione dal governo: «Bisognerebbe chiederlo a chi decideva consultando i trend-topic. Mi è stato detto che la rete (la minoranza No vax) si è scatenata» ...L'errore è stato rispondere a un sms con un messaggio che annunciava un accesso anomalo al conto corrente. Un sedicente operatore della banca aveva indirizzato l'utente a una ...