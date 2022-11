Pattinaggio artistico | tocca ai singolisti ai World Skate Games 2022 | a che ora gareggiano gli azzurri?

(Di martedì 1 novembre 2022) Dopo la scorpacciata di ori delle ultime quarantott’ore, le gare dia rotelle entrano nella loro fase più calda aiRoller, la competizione multi sport che racchiude in unico luogo, in questo caso Buenos Aires (Argentina), tutte le rassegne iridate delle discipline rotellistiche affiliate alla Federazione Internazionale. Nei prossimi quattro giorni infatti a scendere in pista saranno glidel singolo, pronti a giocarsi delle chance importanti in ottica medaglia. Si comincerà già da oggi, martedì 1 novembre, a partire dalle ore 19:00 italiane con gli short program individuali Junior: in ambito femminile a cercare di fare la voce grossa ci saranno Gioia Fiori e Benedetta Altezza, due atlete di alto profilo che si confronteranno principalmente ...

