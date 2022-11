Otto e mezzo | “le nuove priorità del governo” Murgia si aggrappa al linguaggio per criticare Meloni

Leggi su iltempo

(Di martedì 1 novembre 2022) "Il" o "la" Presidente del Consiglio? La domanda sull'argomento dell'appellativo da assegnare a Giorgiaè rivolta da Lilli Gruber a Michelanel corso della puntata del 1 novembre di, il talk show serale di La7. “La lingua italiana - spiega la scrittrice - consente la declinazione al femminile, bisogna rispettarla e io lo farò. Quando è una donna a ricoprire quella carica l'italiano permette e consiglia di usare la declinazione tendente al genere come corretta”. “Tu che farai?” chiede Gruber ad Alessandro Giuli, giornalista ospite in studio: “Io ho scherzato e ho scritto che è l'avveramento del Ddl Zan, c'è stata una correzione e lei ha detto di chiamarla Giorgia, tagliando la testa al toro, dicendo che non è quello il punto”. “In realtà - riprende la parola- la ...