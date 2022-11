Miriam Leone | la spallina si abbassa | il decolletè è enorme | sono sono troppo grandi

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 1 novembre 2022) Attrice di una bellezza più unica che rara;riesce perfettamente a far andare in estasi tutti i suoi fan. Nel parlare diiniziamo con l’aspetto sentimentale e, da questo punto di vista, dobbiamo menzionare per forza di cose la storia d’amore con Paolo Carullo. I due hanno deciso di unirsi in matrimonio lo scorso anno festeggiando, successivamente, il viaggio di nozze nel meraviglioso paradiso chiamato Maldive. Nel giorno del loro prima anniversario,ha voluto condividere sul proprio profilo Instagram delle foto inedite del giorno più importante della sua vita. Instagram, lo possiamo dire senza nessun tipo di problema, è una delle attrici più conosciute che ci siano in questo momento. Una popolarità che ...