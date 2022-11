Memo Remigi | «Sono distrutto | espulsione ingiusta»

, colpevole di aver palpato e sicuramente non richiesto, il sedere a una collega, da due anni, la cantante Jessica Morlacchi , a Oggi è un altro giorno condotto (molto bene) da Serena ...Dopo il caso '' la cantante e la giurata di Ballando con le stelle hanno avuto un acceso scambio di ...Sono le parole di Memo Remigi riportate in una nota. Il cantante 84enne è stato allontanato dal programma di Rai Uno Oggi è un altro giorno dopo l'accusa di molestie nei confronti della collega ...Tra Selvaggia Lucarelli e Jessica Morlacchi è scoppiato un botta e risposta infuocato via social. In seguito la cantante si è scusata.