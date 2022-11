La Russia condanna Wikipedia a una multa di 2 milioni di rubli per le “falsità” sull’Ucraina

Leggi su open.online

(Di martedì 1 novembre 2022) Un tribunale russo hato il proprietario diWikimedia Foundation per 2di(pari a 32.600 dollari) per le voci relative alla guerra in Ucraina. La notizia è stata confermata a Reuters dalla Fondazione. Il suo presidente Stanislav Kozlovsky ha affermato che la sanzione è stata inflitta per non aver cancellato le voci che laaveva chiesto di rimuovere. E ha preannunciato che Wikimedia Foundation farà ricorso. I due articoli, in russo, erano intitolati “Resistenza non violenta della popolazione civile ucraina nel corso dell’invasione russa” e “Valutazioni dell’invasione dell’Ucraina da parte dellanel 2022“. Ladescrive la sua guerra in Ucraina come una “Operazione militare speciale”. Il 26 aprile, un tribunale russo aveva ...