La Bce strangola l’economia? La fake sull’aumento dei tassi

(Di martedì 1 novembre 2022) L’inflazione in Italia sfiora il 12% e nell’eurozona è ormai all’10%. Non siamo tutti nella stessa barca, perché la Francia ha inflazione che è metà della nostra, grazie a misure per contenere il costo dell’energia. Per quello che riguarda però l’Italia, idi interesse della Bce sono ora più bassi dell’10% rispetto all’inflazione. Criticare quindi la Bce per aver alzato ida 0% all’1,5% in presenza di inflazione all’12%, non sembra avere molto senso. Questa inflazione a due cifre accompagnata dadi interesse ancora vicini a zero è semmai qualcosa che non si è mai verificato nel dopoguerra (e forse anche prima). Come qualcuno più anziano tra noi ricorda, quando l’inflazione era sopra il 10%, fino ai primi anni ‘80, idella Banca d’Italia la seguivano ed erano anche loro intorno al 10% (e furono ...