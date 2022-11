Incidente a Treviso | auto investe e uccide ragazza

(Di martedì 1 novembre 2022) (Adnkronos) – Un’ha investito e ucciso unasulla strada provinciale 20 Via Vittorio Veneto a Pieve del Grappa, in provincia di. Sul posto, la notte scorsa intorno alle 4.30, sono intervenuti i vigili del fuoco. I pompieri arrivati da Castelfranco Veneto hanno messo in sicurezza il luogo dell’e illuminato la zona per agevolare i soccorsi del personale sanitario. Nonostante i tentativi di rianimazione il medico ha dovuto dichiarare la morte della giovane. Ferito il conducente dell’che è stato preso in cura dal personale del 118. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 8.30. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

