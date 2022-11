Giuntoli non ci sta | “Favoriti? I complimenti non ci fanno bene Gara d’andata decisiva!”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 1 novembre 2022) Il Napoli di mister Luciano Spalletti affronterà il Liverpool di Jurgen Klopp, nel match valido per la sesta ed ultima giornata di UEFA Champions League, nella splendida cornice di Anfield Road, match che lo stesso Spalletti ha definito “finalina per il primo posto”. Gli azzurri, al momento, non hanno mai perso in quest’edizione della Champions League e puntano al primo posto, i Reds, invece, non hanno trovato i 3 punti solo nel match del Maradona perso per 4-1 contro i partenopei. Per conquistare la prima posizione, gli uomini di Spalletti dovranno vincere, pareggiare oppure perdere con tre o meno gol di scarto. Le dichiarazioni del ds azzurro Durante il pre-partita è intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity il direttore sportivo degli azzurri Cristiano, di seguito le sue dichiarazioni: “? Ci fa piacere la ...