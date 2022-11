Festa abusiva sulle colline di Firenze | 19 persone denunciate - Cronaca - lanazione it

Agenzia ANSA

Casse acustiche e musica techno nella zona ex cave di Maiano. I provvedimenti sono scattati nei confronti dei partecipanti che hanno tra i 23 e i 48 anni di ...Per unacon musica 'techno' in un bosco sulla collina di Fiesole (Firenze), zona ex cave di Maiano, la Digos ha denunciato 19 persone, tra i 23 e i 48 anni di età, e ha sequestrato a uno di loro ... Festa techno abusiva in bosco sopra Firenze, 19 denunciati Sono 13 italiani e un olandese, identificati dalla polizia che contesta loro il reato di invasione di edifici 'semplice' e non già nella ...Casse acustiche e musica techno nella zona ex cave di Maiano. I provvedimenti sono scattati nei confronti dei partecipanti che hanno tra i 23 e i 48 anni di età ...