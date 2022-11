E’ morto Takeoff | il rapper ucciso a Houston

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 1 novembre 2022) (Adnkronos) – E’il. L’artista, 28 anni, è statoin una sparatoria, come riferisce Tmz.è stato colpito attorno alle 2.30 del mattino non lontano da un bowling. Secondo la ricostruzione,stava giocando a dadi con Quavo, altro componente del gruppo hip hip Migos. A quanto pare, è nata una discussione e nella lite una persona ha estratto una pistola aprendo il fuoco:è stato colpito alla testa, o in un’area vicina alla testa, ed èsul colpo. Altre due persone sono state colpite e trasportate in ospedale con auto private: le loro condizioni non sono note. Nessun danno, sembra, per Quavo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.