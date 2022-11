Calendario Mondiali ginnastica artistica 2022 oggi | orari 1° novembre | programma | tv | streaming | italiane in gara

Leggi su oasport

(Di martedì 1 novembre 2022)martedì 1°(ore 19.30) va in scena la Finale a Squadre femminile deidi. A Liverpool (Gran Bretagna) si assegnano le prime medaglie: le migliori otto formazioni del Pianeta sono pronte per fronteggiarsi a viso aperto con l’obiettivo di salire sul podio e conquistare anche gli annessi tre pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Si preannuncia grande spettacolo in pedana nellache premia la qualità e la profondità del movimento ginnico di un Paese intero. Dopo tre anni lo scettro iridato viene messo nuovamente in palio. Gli USA hanno primeggiato in qualifica e partiranno con i favori del pronostico. Jade Carey, Jordan Chiles e Shilese Jones hanno tutte le carte in regola per conservare il titolo. Per gli altri due ...