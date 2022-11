Bertram Yachts Tortona | Leon Radosevic a tutto campo | “Sentiamo di potercela giocare con tutti Ramondino? Ha molti punti in comune con Trinchieri”

(Di martedì 1 novembre 2022) Intervistato da Piero Guerrini su “sport”,ha parlato della scelta estiva che lo ha portato a vestire la canotta della: “Quando in estate l’agente mi ha parlato dell’offerta non sapevo quasi nulla del Derthona, allora mi sono informato, ho telefonato a Filloy che era stato mio compagno a Milano, ho chiesto notizie al mio amico Kruslin che gioca a Sassari emi hanno spiegato del progetto importante, delle grandi possibilità del club. Poi ho parlato con coachche mi ha illustrato il suo piano e gli obiettivi del club. Così ho accettato”. A proposito di Marcovede qualche paragone con qualche coach che ha avuto in passato: “Ha ...

77 - 61 nel match tra Bertram Yachts Derthona Tortona e Umana Reyer Venezia , partita valida per la quinta giornata di Serie A di basket 2022/23. Grande vittoria dunque per Tortona al Palaenergica Paolo Ferraris, che ...TOP SCORER VARESE - Johnson 28, Brown 14, Ross 11 TREVISO - Banks 21, Iroegbu 15, Jantunen 11TORTONA - UMANA REYER VENEZIA 77 - 61 Per il Derthona Basket continua la striscia di ...