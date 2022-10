Verstappen vince ancora | da record in Messico

(Di lunedì 31 ottobre 2022) CITTA’ DEL) (ITALPRESS) – Maxnon la smette di stupire. Fagocita letteralmente il GP deldominandolo dall’inizio alla fine e conquistando la 14esima vittoria in una stagione, nessuno come lui. I problemi all’anteriore destro passano in secondo piano quando l’olandese prende in mano le redini della corsa e conduce senza problemi la macchina fino alla fine. Dietro il due volte campione del mondo si illude Hamilton, mentre Sergio Perez si sforza di soddisfare i suoi tifosi, scatenati per il messicano, mentre Russell sembra sempre poter dare fastidio a tutti e poi si accontenta del quarto posto a più di 20? dal vincitore. Male le Ferrari con Carlos Sainz e Charles Leclerc distanti anni luce da.Sul circuito messicano i tifosi (sold-out) non badano tanto al ...

