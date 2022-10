«Trauma – La tragedia di San Giuliano di Puglia» | il documentario su Rete 4

TGCOM

Non rideva quasi mai ed era sempre tesa, come se unafosse sempre dietro l'angolo. Come molti altri sopravvissuti all'Olocausto, non ha mai superato il, non ha mai fatto pace con la ...... senza parapetti e nonostante fosse inidoneo a svolgere lavori in quota : unaaggravata ... dovuto " in tutto e per tutto " al gravecranico riportato in seguito alla perdita d'... Rete4 ricorda la tragedia di San Giuliano di Puglia con il documentario "Trauma" Esattamente 20 anni dopo, la rete diretta da Sebastiano Lombardi ricorda il drammatico evento, con il documentario "Trauma - La tragedia di San Giuliano di Puglia", in onda in prima visione assoluta ...Un cercatore di funghi è morto oggi pomeriggio nella montagna barghigiana. La morte sarebbe sopraggiunta presumibilmente per un malore anche se l’uomo è stato trovato a terra e sul corpo erano present ...