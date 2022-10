“Si è scoperto tutto” Ballando | Iva Zanicchi e Milly Carlucci | “Sono d’accordo”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ormai i telespettatori, sopratquelli connessi su Twitter e il resto dei social, vorrebbero punizioni per chiunque. Squalifiche e punizionisempre sulla bocca degli utenti del web quando si parla dei reality come dei talent show della televisione. Basti pensare al GF Vip 7 di Alfonso Signorini ed acon le stelle di. C’è chi, tutt’oggi, non ha perdonato Ivaper il “tr*ia” a Selvaggia Lucarelli. Una grossa parte di spettatori ancora chiede a gran voce la squalifica della cantante 82enne, nonostante abbia ripetutamente chiesto scusa per lo scivolone commesso nei confronti della giurata dicon le stelle, Selvaggia Lucarelli. Un fatto grave, che ha messo in cattiva luce Iva. E, già questa, pare ...

TuttoSulGossip

Insommasecondo tradizione che vuole il rosa per le baby e l'azzurro per i baby, anche se un ... ha confessato Atzei, mentre Corti, in contro canto, ha aggiunto: 'L'hoio a un'ecografia. ...... come lo è per molte persone che affrontano la stessa cosa ogni giorno inil mondo. Ci ...ndchen, i figli e il marito: l'album di famiglia è social Ora che la notizia è ufficiale, si è... Perchè Pamela Prati copre sempre il collo. Scoperto tutto: “Ecco cosa nasconde” La società ha recentemente riferito di avere 49,34 milioni di azioni vendute allo scoperto, ovvero il 13,26% di tutte le azioni regolari disponibili per la negoziazione. In base al volume degli scambi ...Abbiamo messo le mani sulla nuova TV di Sky per scoprire tutte le sue potenzialità: ecco tutto ciò che serve sapere su Sky Glass!