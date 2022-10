Rave party a Modena | agenti si avvicinano | partecipanti lasciano capannone FOTO

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Intorno alle 10.30, dopo ore di trattative, le forze dell’ordine si sono avvicinate alla struttura, senza entrare. Un funzionario ha spiegato al megafono che “l’edificio è sotto sequestro perché pericolante” e ha detto ai giovani di andarsene. Dopo un primo momento di tensioni, ma senza scontri, la musica è stata spenta e ihanno iniziato a lasciare lo stabile. Il“Witchtek” era iniziato sabato sera in unabbandonato in via Marino

Il neo ministro degli Interni va a ristabilire sovranità della convivenza civile là dove il territorio viene occupato dalla prepotenza invasiva e irregolare dei: ti prendi come fosse tuo ...In mattinata struttura circondata e trattativa avviata tra polizia e partecipanti Sono state avviate le operazioni di sgombero dell'area interessata daldel Modenese. La strada ...Le forze dell'ordine presidiano l'intera zona Sono in corso le trattative tra le forze dell’ordine e gli organizzatori per liberare il capannone dove da sabato sera è in corso un rave party di Hallowe ...Nella capitale si è tenuto lo “Scary Weekend”, con persone vestite con costumi spaventosi o abiti eleganti. Foto e video sono stati rilanciati sui social, articoli sui principali qu ...