Pioli rinnova con il Milan fino al 30 giugno 2025

(Di lunedì 31 ottobre 2022)O (ITALPRESS) – Ilha annunciato il rinnovo delcontratto di Stefanoal 30. “Dopo averintrapreso un cammino virtuoso, culminato con la vittoria delCampionato 2021/2022, ile Stefano continueranno insieme unprogetto ambizioso che rispecchia i valori e la Storia del Club”ha annunciato il club rossonero. La notizia era nell’aria da tempo, e adesso è arrivata l’ufficialità. Per l’allenatore rossonero anche un adeguamento economico, con il passaggio dagli attuali 3 a 3,5 milioni di euro a stagione. “Firmare il rinnovo è sempre molto emozionante, è la situazione che volevo e che desidero. Ringrazio la proprietà per questa opportunità, l’area tecnica anche per la tempistica in cui è stato fatto questo contratto, e questo mi dà se ...

a due giorni dal match decisivo contro il Salisburgo, basterà un pari per ottenere gli ottavi, ma indipendentemente dal traguardo - obiettivo chiesto dal club -ha già apposto la ...Dubbi non ce ne sono mai stati, anche perchéha davvero fatto bene in questi tre anni rossoneri, riportando la squadra in Champions prima e vincendo lo scudetto a maggio scorso. APPROFONDIMENTI ...Ecco le formazioni ufficiali della sfida. Torino-Milan, le formazioni ufficiali. TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. To ...Lo comunica il club rossonero, l’allenatore ottiene anche un adeguamento economico dagli attuali 3 a 3,5 milioni di euro a stagione ...