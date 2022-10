“Perché l’ho fatto” Carlotta Mantovan | la decisione della vedova Frizzi | “Non c’era altra scelta”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022)è ladi Fabrizio, il popolare conduttore scomparso nel 2018. La sua morte ha lasciato un vuoto enorme sia nei familiari che per il pubblico che tanto amava la sua gentilezza e la sua eleganza in tv. Oggi l’ex concorrente di Miss Italia ha 40 anni e vive in Francia con la figlia Stella (9 anni) avuta dalla relazione con. “È stata unadifficile ma ben ponderata. Avevo bisogno di prendermi cura di me e di Stella. Avevo bisogno di prendere una pausa dalla vita romana e dalla tv. Avevo bisogno di rifugiarmi nella natura. Oggi sto bene, questami ha fortificato e sono anche pronta a tornare. Mi piace che Stella viva a contatto con gli animali e con la natura. Le ho trasmesso la mia passione per i cavalli”, ha detto ...