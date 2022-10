Nervosa ai controlli | aveva adibito la casa a base di spaccio | arrestata pluripregiudicata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 31 ottobre 2022) È stata ‘beccata’ dalla Polizia con della Cocaina nascosta nell’auto ma non solo. Una volta eseguita la perquisizione nella propria abitazione, è stata trovata altra droga, tutto il necessario per il confezionamento nonché una serie di appunti per tenere nota dell’illecita attività che si svolgeva proprio nell’abitazione adibita, pertanto, a piazza di. Ora però i suoi giochi criminali sono finiti, gli agenti del Commissariato Distaccato di Polizia di Stato “Tivoli-Guidonia” hanno tratto in arresto la, C.C., di anni 40, la quale dovrà rispondere, a diverso titolo, di detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. Leggi anche: Piazze die clan a Roma: le zone critiche, cosa dice il dossier ‘Mafie nel Lazio’ai, scatta la ...