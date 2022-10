Ita | il Mef toglie l’esclusiva a Certares | ritorna in campo Msc-Lufthansa

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Un tempo si sarebbe detto, con metafora calcistica, “clamoroso al Cibali”. Ora, mutuando un’espressione diventata icastica, si dovrebbe dire “clamoroso in Via XX Settembre”: il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti deciso che con oggi, 31 ottobre, cessano gli obblighi di esclusiva che erano stati concessi il 31 agosto a, Air France-Klm e Delta. In una nota, il Mef ha sottolineato che “proseguono le interlocuzioni per la definizione di un possibile accordo di cessione del controllo di Ita". Segui su affaritaliani.it