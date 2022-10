Inter | Lukaku si ferma ancora | niente Juve e Mondiali a rischio

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Non c'è pace per i top club di Serie A sul fronte infortuni. Se in casantus c'è preoccupazione per il nuovo stop subito da Paul Pogba , questa volta di natura muscolare, che potrebbe impedire al ...

Non c'è pace per Romelu. Appena rientrato in campo dopo due mesi di stop e a segno nel 4 - 0 in Champions al Viktoria Plzen che ha regalato all'la qualificazione agli ottavi di Champions , l'attaccante belga è ...... che potrebbe impedire al francese di scendere in campo prima della pausa per i Mondiali, guai grossi si registrano anche in casaa causa della ricaduta muscolare subita da Romelu...Arriva l’ufficialità, da parte dell’Inter, in merito all’infortunio di Romelu Lukaku, che ha riportato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Questo il comunicato: “Romelu Lukaku ha sosten ...Inter, una notizia clamorosa giunta negli ultimissimi minuti in redazione, certamente non farà felice Simone Inzaghi. Romelu Lukaku era da poco rientrato in gruppo, e subito andato a segno nella vitto ...