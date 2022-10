Inter | Gosens | 'Ho sottovalutato il mio infortunio | ma ora sto bene e voglio giocare Sì | il Mondiale è a rischio'

(3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan,; Lautaro, Correa. Allenatore: S. Inzaghi. Dove vedere la partita in tv e streaming L'incontro sarà ...Darmian centrale:, difesa inedita col Bayern Assolutamente inedita sarà la difesa con il ... Bellanova e, fasce sperimentali Lo stesso si può dire per le corsie esterne, dove avranno un'...Simone Inzaghi ha parlato, in conferenza stampa, alla vigilia della gara di Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco le sue parole riportate da TMW: In cosa è cambiata la ...Decisi già anche primo e secondo posto, con il Bayern primo a15 punti e l’Inter seconda a 10. Lautaro e Bastoni diffidati: niente Bayern per non rischiare. Barcellona Inter Lautaro. Infatti, stando a ...