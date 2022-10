Il corteo a Predappio | fez e saluti romani E le camicie nere si dividono su Meloni

(Di lunedì 31 ottobre 2022) In tremila sfilano col tricolore dalla piazza verso la tomba di Mussolini. 'La premier non tolga la fiamma dal simbolo, perderebbe consensi. Qui non tutti l'hanno votata. Molti sono con Italexit, ...

In tremila sfilano col tricolore dalla piazza verso la tomba di Mussolini. 'La premier non tolga la fiamma dal simbolo, perderebbe consensi. Qui non tutti l'hanno votata. Molti sono con Italexit, ...... ma molti disobbediscono Sono circa 2.000 i nostalgici del fascismo che oggi, in occasione del centenario della marcia su Roma, si sono ritrovati a. In mattinata è partito ilche, ...Predappio si tinge di nero. In occasione del 100esimo anniversario della Marcia su Roma (in realtà avvenuta il 28 ottobre), i nostalgici del fascismo si sono radunati nel paese del Forlivese dove è na ...Ieri a Predappio duemila nostalgici del Duce per l'anniversario della Marcia su Roma: "La Meloni L'importante era battere la sinistra" ...